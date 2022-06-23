Шавкат Рахмонов: Я – будущий чемпион UFC

26 июня на турнире UFC Fight Night 208 казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов проведет свой очередной бой. Соперником «Номада» будет американец Нил Мэгни по прозвищу «Гаитянская сенсация», сообщает Zakon.kz.

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов за два дня до поединка на пресс-конференции высказал свое мнение о предстоящей встрече.

Нил Мэгни – очередная хорошая проверка для меня. Я готов показать, что я лучше, чем он. Лучше всех в этом дивизионе. Что касается досрочной победы, то я не ставлю перед собой такую цель. Если он допустит ошибку, я воспользуюсь этим шансом. Как отношусь к вниманию СМИ, которое сейчас мне уделяют, как потенциальному претенденту на титул? Отвечу: я – будущий чемпион UFC. Время покажет, все по местам расставит. Шавкат Рахмонов

Плюс к этому UFC в соцсетях выложил видеоролик перед данным боем непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова (15-0).

Также на турнире UFC Figh Nifgt 208 выступит еще один казахстанец. В предварительном карде Сергей Морозов сразится с бразильцем Раулианом Пайвой, который ранее победил Жалгаса Жумагулова. В главном событии встретятся россиянин Арман Царукян и поляк Матэуш Гамрот.