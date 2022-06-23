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Доллар подскочил сразу на 10,45 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,81 тенге, поднявшись сразу на 10,45 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 66,10 тенге (+0,67).

Средневзвешенный курс российского рубля также продолжает рост, он повысился на 0,35 тенге и составил 8,75 тенге. Объем торгов достиг 210,05 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро по итогам вчерашних торгов составил 476 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-470 тенге, евро – по 490-498 тенге, российские рубли – по 7,8-8,5 тенге.

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Лариса Черненко
KASE
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