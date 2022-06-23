Организаторов финпирамиды в Актобе приговорили к срокам от 6 до 12 лет

Руководителям и организаторам крупной финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD в Актобе сегодня, 23 июня вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Процесс над тремя подозреваемыми длился почти год. Число потерпевших по делу – больше десяти тысяч актюбинцев, передает КТК.

Задержали мошенников еще в феврале 2020 года. Двое из них – граждане России, один – казахстанец. Пострадавшие актюбинцы отдали им не менее 10 миллиардов тенге. Минимальная сумма взноса составляла 300 тысяч. Аферисты обещали удвоить и даже утроить ее через несколько месяцев. Некоторые из пострадавших брали кредиты, чтобы набрать нужную сумму.

Когда полиция объявила руководителей пирамиды в розыск и опечатала офис, люди отказывались в это верить.

Я возмущен то, что закрыли, то, что не дают работать, чтобы простые люди богатели. Потому что, наверное, кому-то невыгодно, когда простые люди богатеют. Понимаете?! Может, у них нет ни бизнеса. Вот многие просто дома сидят. Они с детьми сидят, правильно? Они могут просто сюда положить деньги и богатеть. Вкладчик ОО GOLD Company LTD

Трое руководителей подались в бега, но со временем, все были найдены и задержаны. Все признаны виновными. Но, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, они получили разные сроки.

Литвиненко назначено 12 лет, Москвину – девять лет, Казыбаеву – шесть лет лишения свободы. Также всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева

Стоит отметить, что широкую популярность финпирамида получила благодаря мощной рекламе. Особенно активно ее продвигали блогеры в соцсетях. Правда, никакой ответственности за это не понесли.

Большую часть денег аферисты все-таки вернули обманутым вкладчикам. На сегодня им осталось выплатить 2,5 миллиарда тенге. Но сейчас, когда мошенников уже осудили, возврат этой суммы под вопросом.