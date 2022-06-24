Более 100 улиц отремонтируют в этом году в Нур-Султане

В столице в этом году построят и отремонтируют более 100 улиц. Также планируется текущий ремонт асфальтобетонного покрытия более 140 улиц.

Фото: gov.kz

На сайте столичного акимата предоставлен список улиц, где проведут ремонт:

пр. Женис – от пр. Богенбай батыра до ул. Есенберлина;

по улице Толстого – от улицы Сембинова до улицы Культобе;

по улице Косшыгулулы – от улицы Кумисбекова до улицы 2-я Алматинская.

Дорога от улицы №103;

по улице Жетыген – от улицы Досмухамедова до шоссе Алаш;

путепровод и развязка по проспекту Кошкарбаева – развязка по проспекту Абылайхана;

по улице аль-Фараби;

по улице Жабаева – от Карагандинского шоссе до здания СМЭ;

по улице Жубанова – от улицы Кенесары до улицы Тархана;

по улице Алтынсарина – от проспекта Победы до улицы Потанина;

по улице Айнаколь – от улицы Тулебаева до проспекта Абылай хана;

по улице Рахимова – от улицы Кенесары до улицы Гумара Караша.

Фото: gov.kz

Также в рамках программы развития окраин города в 2020-2021 годах в жилых массивах Коктал 1, Коктал 2, Комсомольский, Интернациональный, Достық, Юго-Восток левая сторона ведется реализация проектов по строительству инженерных сетей и дорог. За эти годы был построен 31 км инженерных сетей, а также 6,2 км дорог.

Фото: gov.kz

Многие горожане обращаются с вопросами о сроках завершения ремонтных работ на мосту Алаш (горбатый мост).

Как сообщили в профильном управлении, на данный момент ведутся завершающие этапы реконструкции путепровода транспортной развязки по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Уәлиханова до проспекта Әл-Фараби.

Фото: gov.kz

Также в столице ведется строительство двух автомобильных мостов.

Мост по пр. Улы дала, соединяющий правый и левый берег, позволит разгрузить пр. Мангилик ел, ул. Нажимеденова, Байтурсынова, Кошкарбаева, район Nova city, аллею «Мынжылдык». Повысится доступность железнодорожного вокзала, ЖМ Тельман, ЖМ Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др. Строительство данного моста планируется завершить летом текущего года.

Мост по пр. Тауелсиздик через реку Есиль позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, района мечети Хазрет Султан, ул. Нажимеденова, пр. Кошкарбаева, ул. Байтурсынова, ул. Кордай, ул. Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др. Завершить строительство данного моста планируется в следующем году.