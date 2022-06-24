В парке Шымкента нашли тело пропавшего гражданина России

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На территории Шымкентского дендропарка 31 мая было найдено тело пропавшего россиянина. Но опознать его удалось только 23 июня, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального издания «Отырар.tv», мужчина должен был вылететь домой в Россию 1 июня. Об этом сообщил родственник погибшего, который проживает в Шымкенте. Вообще он приехал в Шымкент в апреле. У него проблемы со здоровьем были. Ему сказали, что здесь тепло, климат хороший. Он поэтому приехал. Но в мае начались дожди, ему стало хуже. И он решил уехать домой. 31 мая он вышел из дома и не вернулся, сотовый телефон, вещи, документы – все оставил в квартире, – уточнил родственник. Поисками пропавшего занималось волонтерское движение. В полиции города прокомментировали произошедшее. 31 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на территории дендропарка. Факт смерти неустановленного лица полицейские зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского РУП. Пресс-служба ДП Шымкента В ходе расследования личность умершего установили. Им оказался гражданин России. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стало удушье. В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается. Пресс-служба ДП Шымкента Читайте также Пропавший подросток в Алматы найден мертвым Дорогу на Кольсай затопило в Алматинской области В парке Костаная избили двух подростков: полиция ищет подозреваемых