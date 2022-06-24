В микрорайонах Шымкента улучшается инфраструктура

В отдаленных от центра населенных пунктах Шымкента с каждым годом улучшается инфраструктура. Особенно большая работа в этом направлении наблюдается сегодня. В жилых массивах и микрорайонах кладут асфальт, проводят газ, воду и свет, освещают улицы.

К примеру, микрорайон Нуртас. Качественное электроснабжение микрорайона было начато в 2021 году. Уже завершено около 40% строительных работ.

В ходе строительства установлено более 600 электрических столбов, проложено 2 км линий электропередачи. По плану строительные работы будут завершены в августе. В результате качественная и бесперебойная электроэнергия появится в домах 653 абонентов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В результате качественная и бесперебойная электроэнергия появится в домах 653 абонентов.

Параллельно ведется газоснабжение микрорайона. Уже в августе в домах нуртасовцев будет природный газ.

Также в этом году будут освещены две улицы в названном микрорайоне.

Помимо этого, начато строительство водопровода к микрорайоне «Асар-2».

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Дело в том, что в прошлом году на территории микрорайона было завершено строительство водо-, газо- и электросистем. Были решены коммунальные проблемы более 2700 абонентов. Однако в 1000 жилых домах, не вошедших в проект в данном населенном пункте, есть проблема с инфраструктурой.