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В микрорайонах Шымкента улучшается инфраструктура

работы в микрорайонах Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В отдаленных от центра населенных пунктах Шымкента с каждым годом улучшается инфраструктура. Особенно большая работа в этом направлении наблюдается сегодня. В жилых массивах и микрорайонах кладут асфальт, проводят газ, воду и свет, освещают улицы.

К примеру, микрорайон Нуртас. Качественное электроснабжение микрорайона было начато в 2021 году. Уже завершено около 40% строительных работ.

В ходе строительства установлено более 600 электрических столбов, проложено 2 км линий электропередачи. По плану строительные работы будут завершены в августе. В результате качественная и бесперебойная электроэнергия появится в домах 653 абонентов.

улучшение инфраструктуры

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В результате качественная и бесперебойная электроэнергия появится в домах 653 абонентов.

Параллельно ведется газоснабжение микрорайона. Уже в августе в домах нуртасовцев будет природный газ.

Также в этом году будут освещены две улицы в названном микрорайоне.

Помимо этого, начато строительство водопровода к микрорайоне «Асар-2».

улучшение инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Дело в том, что в прошлом году на территории микрорайона было завершено строительство водо-, газо- и электросистем. Были решены коммунальные проблемы более 2700 абонентов. Однако в 1000 жилых домах, не вошедших в проект в данном населенном пункте, есть проблема с инфраструктурой.

По информации акимата города, в этом году будет завершен второй этап строительства объекта водоснабжения оставшихся территорий. Полностью водопровод будет готов к концу года. А бесперебойные свет и газ обещают подключить в «Асаре-2» в 2023 году. Также здесь строят канализацию. Она будет готова тоже в следующем году.

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Анастасия Московчук
Шымкент
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