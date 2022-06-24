В микрорайонах Шымкента улучшается инфраструктура
К примеру, микрорайон Нуртас. Качественное электроснабжение микрорайона было начато в 2021 году. Уже завершено около 40% строительных работ.
В ходе строительства установлено более 600 электрических столбов, проложено 2 км линий электропередачи. По плану строительные работы будут завершены в августе. В результате качественная и бесперебойная электроэнергия появится в домах 653 абонентов.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Параллельно ведется газоснабжение микрорайона. Уже в августе в домах нуртасовцев будет природный газ.
Также в этом году будут освещены две улицы в названном микрорайоне.
Помимо этого, начато строительство водопровода к микрорайоне «Асар-2».
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
По информации акимата города, в этом году будет завершен второй этап строительства объекта водоснабжения оставшихся территорий. Полностью водопровод будет готов к концу года. А бесперебойные свет и газ обещают подключить в «Асаре-2» в 2023 году. Также здесь строят канализацию. Она будет готова тоже в следующем году.