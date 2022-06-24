Около полумиллиона мигрантов взяли штурмом границу Испании

Вооруженные мигранты пошли на штурм и пересекли границу между Марокко и Испанией. Местные СМИ указывают, что в инциденте участвовали не менее 400 человек, передает Zakon.kz.

Отмечается, что таким образом мигранты пытаются прорваться в Мерилье – испанский анклав в Северной Африке.

Нападающие были вооружены палками и спустя двухчасовые стычки с пограничниками прошли на территорию Испании, – говорится в информации.

Ранее произошло перемирие Испании и Марокко, страны отошли от дипломатического скандала. Марокко на 80% контролирует территорию Западной Сахары и предоставляет ей автономию, однако Испания год назад приняла у себя на лечение от COVID-19 лидера Полисарио (сепаратистов, выступающих за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали. В результате в качестве ответных мер марокканцы ослабили погранконтроль и пустили в другой испанский анклав – Сеута – 10 000 мигрантов.

Вскоре отношения между странами нормализовались. В марте Испания поддержала марокканский план автономии Западной Сахары.