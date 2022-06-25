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Диетологи назвали основные причины ожирения

Диетологи, причины ожирения Фото: pixabay
Основной причиной ожирения специалисты назвали неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни, сообщает Zakon.kz.

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян и диетолог Кристина Шереметьева отметили, что часто вся бытовая активность человека сводится к поездке на работу, где он в течение дня в основном сидит или стоит, и возвращению домой, передают «Известия».

Отдельно заниматься спортом может позволить себе совсем небольшое количество людей и из-за нехватки времени, и из-за нехватки финансов, и просто из-за обычной лени. Диетолог Кристина Шереметьева

Едва ли не важнейшим фактором в последние несколько лет считается стресс. В 2021 году он, наряду с гиподинамией, вошел в топ-5 самых главных проблем со здоровьем в мире.

Однако диетологи также обращают внимание, что выбор менее полезных продуктов и отсутствие физической активности зачастую обусловлены условиями жизни. Так, люди могут выбирать «вредный» перекус за счет его дешевизны и отсутствия времени и средств на приготовление нормального обеда, содержащего мясо, овощи и злаки, а также пренебрегать спортом из-за той же нехватки времени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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