В Кызылординской области произошли кадровые изменения
Информация опубликована на официальной странице акимата региона в Facebook.
Распоряжением акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева Серик Кожаниязов назначен первым заместителем акима области.
Фото: Facebook / акимат Кызылординской области
Серик Салаватович Кожаниязов родился 7 января 1965 года в Кзыл-Орде.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Кузбасский политехнический институт (1989), инженер-механик;
Кызылординский филиал Евразийского государственного университета имени Л.Н. Гумилева (2002), экономист.
Трудовой стаж:
инженер-технолог, мастер Кзыл-Ординского ремонтно-механического завода (1989-1992);
директор МП «Серик» (1992-1994);
управляющий ИПФ «Арко-инвест» (1994-1999);
директор Кызылординского бизнес-центра (1999);
директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка при акиме Кызылординской области (1999-2000);
региональный менеджер по Кызылординской области ЗАО «ОНПФ «Сеним» (2000-2001);
заведующий отделом индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (2001-2004);
директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (01.2005 – 02.2007);
аким города Кызылорды (02.2007 – 06.2008);
главный инспектор отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (08.2008 – 12.2009);
заместитель заведующего отделом организационной работы и территориального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (12.2009 – 2012);
заведующий отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2012 – 05.2014);
специальный представитель президента РК на комплексе «Байконур» (05.2014 – 04.2019);
заместитель акима Кызылординской области (05.2014 – 04.2019);
государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (04.2019 – 01.2021);
вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (01.2021 – 06.2022).
Нурымбет Сактаганов назначен заместителем акима Кызылординской области.
Фото: Facebook / акимат Кызылординской области
Нурымбет Аманович Сактаганов родился 6 сентября 1970 года в селе Джуван-Тюбе Чимкентской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Кызылординский педагогический институт (1992), учитель;
Институт дистанционного образования МЭСИ, бухгалтер;
Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ, юрист.
Трудовой стаж:
учитель средней школы №172 города Кызылорды (1992-1993);
учитель средней школы №9 города Кызылорды (1994-1995);
инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник отдела, заместитель начальника отдела Таможенного управления по Кызылординской области (1995-2001);
главный инспектор, помощник председателя, начальник отдела Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан (Агентства таможенного контроля Таможенного комитета Министерства финансов Республики Казахстан) (2001-2006);
главный инспектор представительства правительства в Парламенте Республики Казахстан, начальник отдела, советник министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2006-2007);
заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (09.2007 – 30.09.2010) (в связи с упразднением комитета);
государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (2010-2012);
заместитель акима Восточно-Казахстанской области (10.2012 – 07.2015);
первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (31.07.2015 – 05.2018);
аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (05.2018 – 01.2021);
аким города Семея (01.2021 – 06.2021);
аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области (с 02.2022).