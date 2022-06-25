Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Кызылординской области произошли кадровые изменения

Кадровые назначения Фото: Facebook/Қызылорда Облысының Әкімдігі
Бывший вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов стал первым заместителем главы региона. Экс-аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов назначен заместителем акима Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Информация опубликована на официальной странице акимата региона в Facebook.

Распоряжением акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева Серик Кожаниязов назначен первым заместителем акима области.

Назначение

Фото: Facebook / акимат Кызылординской области

Серик Салаватович Кожаниязов родился 7 января 1965 года в Кзыл-Орде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Кузбасский политехнический институт (1989), инженер-механик;

  • Кызылординский филиал Евразийского государственного университета имени Л.Н. Гумилева (2002), экономист.

Трудовой стаж:

  • инженер-технолог, мастер Кзыл-Ординского ремонтно-механического завода (1989-1992);

  • директор МП «Серик» (1992-1994);

  • управляющий ИПФ «Арко-инвест» (1994-1999);

  • директор Кызылординского бизнес-центра (1999);

  • директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка при акиме Кызылординской области (1999-2000);

  • региональный менеджер по Кызылординской области ЗАО «ОНПФ «Сеним» (2000-2001);

  • заведующий отделом индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (2001-2004);

  • директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (01.2005 – 02.2007);

  • аким города Кызылорды (02.2007 – 06.2008);

  • главный инспектор отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (08.2008 – 12.2009);

  • заместитель заведующего отделом организационной работы и территориального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (12.2009 – 2012);

  • заведующий отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2012 – 05.2014);

  • специальный представитель президента РК на комплексе «Байконур» (05.2014 – 04.2019);

  • заместитель акима Кызылординской области (05.2014 – 04.2019);

  • государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (04.2019 – 01.2021);

  • вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (01.2021 – 06.2022).

Нурымбет Сактаганов назначен заместителем акима Кызылординской области.

Назначение

Фото: Facebook / акимат Кызылординской области

Нурымбет Аманович Сактаганов родился 6 сентября 1970 года в селе Джуван-Тюбе Чимкентской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Кызылординский педагогический институт (1992), учитель;

  • Институт дистанционного образования МЭСИ, бухгалтер;

  • Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ, юрист.

Трудовой стаж:

  • учитель средней школы №172 города Кызылорды (1992-1993);

  • учитель средней школы №9 города Кызылорды (1994-1995);

  • инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник отдела, заместитель начальника отдела Таможенного управления по Кызылординской области (1995-2001);

  • главный инспектор, помощник председателя, начальник отдела Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан (Агентства таможенного контроля Таможенного комитета Министерства финансов Республики Казахстан) (2001-2006);

  • главный инспектор представительства правительства в Парламенте Республики Казахстан, начальник отдела, советник министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2006-2007);

  • заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (09.2007 – 30.09.2010) (в связи с упразднением комитета);

  • государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (2010-2012);

  • заместитель акима Восточно-Казахстанской области (10.2012 – 07.2015);

  • первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (31.07.2015 – 05.2018);

  • аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (05.2018 – 01.2021);

  • аким города Семея (01.2021 – 06.2021);

  • аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области (с 02.2022).

Читайте также

Долгострои «оживают» один за другим: Кульгинов рассказал о строительстве «замороженных» ЖК

Улицу Бокейханова временно перекроют в Алматы из-за ремонта

Стопроцентная вина работодателя – госкомиссия о гибели рабочих на заводе «АрселорМиттал Темиртау»

Константин Вноровский
Кызылординская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
старость гороскоп советы
Старость – не радость: какими будут представители знаков зодиака
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Макпал Исабекова, стала мамой, рождение сына
Певица Макпал Исабекова впервые стала мамой
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
почему слабеет тенге, рассказали в Нацбанке
В Нацбанке назвали причины ослабления тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления