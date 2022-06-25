В Кызылординской области произошли кадровые изменения

главный инспектор представительства правительства в Парламенте Республики Казахстан, начальник отдела, советник министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2006-2007);

заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (09.2007 – 30.09.2010) (в связи с упразднением комитета);