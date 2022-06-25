Обновление Конституции Узбекистана произойдет через всенародный референдум. Проект изменений и дополнений в Основной закон страны продлится до 4 июля, сообщает Zakon.kz.

В Узбекистане предложили запретить смертную казнь. Соответствующий пункт внесен в проект закона об изменениях и дополнениях в Конституцию страны, сообщает lenta.ru.

Статья 24 Конституции Узбекистана предусматривает, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом. Смертная казнь как высшая мера наказания отменена в стране с 1 января 2008 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал обновление Конституции в декабре 2021 года. Глава государства считает, что документ необходимо «гармонизировать» с современными реалиями узбекского общества и сутью проводимых в стране реформ.

Обновление Конституции Узбекистана произойдет через всенародный референдум, которому будет предшествовать всенародное обсуждение проекта, оно продлится по 4 июля включительно.