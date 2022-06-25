Сильная жара сохранится на большей части Казахстана в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 26 июня, передает Zakon.kz.

Днем на юге, востоке, в центре Карагандинской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35...+39°C. В Караганде днем ветер северо-западный, западный, порывы 18 м/с. Днем на северо-западе Улытауской области – гроза. На большей части области сохраняется сильная жара +35...+39°C.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области – град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром – гроза. Ветер северо-западный днем, порывы 15 м/с.

На западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области – гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на северо-востоке области порывы 15 м/с.

Днем на юго-востоке и в горных районах Алматинской области – гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара +37°C. В Конаеве днем сохраняется сильная жара +37°C.

Днем на востоке Жетысуской области – ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем по области и в Талдыкоргане сохраняется сильная жара +37°C.

Ночью на западе, днем на юге, востоке Костанайской области – гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется сильная жара +40...+44°C. Ожидается ветер северо-западный днем в центре области, 15-20 м/с. В Кызылорде сильная жара +40...42°C. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на севере, юге Павлодарской области – гроза, град, шквал. Днем сохраняется сильная жара +35...+37°C. Ветер западный, на севере, юге области 15-20 м/с. В центре, на юге Павлодарской области, в Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза, град. Днем сохраняется сильная жара до +36°C. Ветер западный, при грозе 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области – дождь. На юго-западе, севере, востоке области – гроза. Ветер северный, на юго-западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Петропавловске – гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град. Утром и днем ветер северо-западный, на западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +40°C. В Таразе днем ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +38°C.