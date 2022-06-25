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Трех тонущих девушек спасли в Акмолинской области

медпомощь Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
На озере Большое Чебачье Бурабайского района девушки заплыли далеко от берега и едва не утонули, передает Zakon.kz.
К счастью, рядом оказались очевидцы, которые бросились в воду и спасли утопающих. По прибытии на место происшествия спасателей стало известно, что двоих девушек удалось спасти сразу. Третья девушка, 2008 года рождения, пробыла в воде несколько минут, в момент извлечения подростка на сушу она находилась без сознания. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

медпомощь

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Сообщается, что одна из отдыхающих оказала пострадавшей первую медицинскую помощь и перевернула ее на бок. Пульс девушки был слабым, спасатели продолжили оказывать медицинскую помощь и на носилках доставили ее до кареты скорой помощи.

медпомощь

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На данный момент пострадавшая находится в реанимации с диагнозом «отек легких».

ДЧС Акмолинской области напомнил о необходимости соблюдения элементарных правил поведения на воде.

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Елена Беляева
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