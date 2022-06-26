На озере Алаколь утонул молодой мужчина
Фото: pixabay
Трагедия произошла в Урджарском районе, сообщает Zakon.kz.
Как передает YK-news.kz, мужчина 1999 года рождения купался в необорудованном месте.
Он заплыл далеко от берега и не смог вернуться обратно. В этот день был сильный шторм, волной тело вынесло на берег. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Пресс-служба ДЧС ВКО
В этот же день утонул мужчина на реке Курчум в Курчумском районе. Погибшего извлекли спасатели.
В ДЧС добавили, что в регионе, имея в виду ВКО и Абайскую область, с начала купального сезона утонули десять человек.
Спасатели призывают отдыхающих не игнорировать запрещающие знаки на водоемах и отдавать предпочтение санкционированным пляжам.
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