Коронавирус за сутки выявили у 66 казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МВК по нераспространению COVID-19 предоставила информацию об эпидемиологической ситуации на 26 июня в Казахстане. Количество заболевших за сутки продолжает расти. Коронавирус возвращается в регионы, где новых случаев заражения не было уже несколько недель, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 15,
в Алматы – 42,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 2,
в Карагандинской области – 3,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 233 случая.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 19,
в Алматинской области – 1,
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 251 человек.
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