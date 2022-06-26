Коронавирус за сутки выявили у 66 казахстанцев

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

МВК по нераспространению COVID-19 предоставила информацию об эпидемиологической ситуации на 26 июня в Казахстане. Количество заболевших за сутки продолжает расти. Коронавирус возвращается в регионы, где новых случаев заражения не было уже несколько недель, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 15,

в Алматы – 42,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 2,

в Карагандинской области – 3,

в Кызылординской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 306 233 случая. Информация о выздоровевших от КВИ В Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 19,

в Алматинской области – 1,

в Павлодарской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 251 человек. Читайте также Невролог перечислил продукты, которые могут стать причиной головной боли Специалист назвал опасность проживания с кошками ВОЗ: Ситуация с оспой обезьян не является чрезвычайной