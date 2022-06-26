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Коронавирус за сутки выявили у 66 казахстанцев

Коронавирус в Казахстане 26 июня Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МВК по нераспространению COVID-19 предоставила информацию об эпидемиологической ситуации на 26 июня в Казахстане. Количество заболевших за сутки продолжает расти. Коронавирус возвращается в регионы, где новых случаев заражения не было уже несколько недель, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 15,

  • в Алматы – 42,

  • в Шымкенте – 3,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Карагандинской области – 3,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 233 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 19,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 251 человек.

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