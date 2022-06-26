Microsoft объявил о прекращении поддержки Windows 8.1

Компания Microsoft готовится направить пользователям устаревшей операционной системы Windows 8.1 уведомления об окончании поддержки 10 января 2023 года, передает Zakon.kz.

Рассылка начнется уже в следующем месяце, сообщается на официальном сайте компании.

Если у вас есть устройства с Windows 8.1, мы рекомендуем обновить их. Если устройства не соответствуют техническим требованиям для запуска более нового Windows, рекомендуется заменить устройство на устройство, которое поддерживает Windows 11, — говорится в сообщении.

В качестве альтернативы рекомендуется приобрести Windows 10, которая будет получать обновления до 14 октября 2025 года.

Поддержка Windows 8 прекратилась 12 января 2016 года.

Необходимо отметить, что для Windows 8.1 не будет предусмотрена программа расширенных обновлений Extended Security Update (ESU), позволяющая корпоративным клиентам получать поддержку еще в течение нескольких лет.