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Принца Чарльза раскритиковали за то, что он принимал от шейха крупные суммы

принц Фото: Instagram/clarencehouse
Принц Уэльский Чарльз в период с 2011 по 2015 год в качестве пожертвования трижды получал сумки с миллионом евро наличными от шейха Хамада бен Джасема Аль Тани, который в 2007-2013 годах занимал пост премьер-министра Катара, передает Zakon.kz.

Как пишет iz.ru, деньги предназначались для благотворительных организаций, курируемых сыном королевы Елизаветы II.

Отмечается, что факт подтвердила официальная резиденция принца. Как уточняется, деньги были направлены в одну из благотворительных организаций Чарльза, где «позаботились о соблюдении всех необходимых процедур».

Также говорится, что встречи наследника престола с экс-премьером Катара проходили без секретаря принца и не упоминались в перечне официальных мероприятий с участием старших членов британской королевской семьи.

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