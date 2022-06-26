Принца Чарльза раскритиковали за то, что он принимал от шейха крупные суммы

Принц Уэльский Чарльз в период с 2011 по 2015 год в качестве пожертвования трижды получал сумки с миллионом евро наличными от шейха Хамада бен Джасема Аль Тани, который в 2007-2013 годах занимал пост премьер-министра Катара, передает Zakon.kz.

Как пишет iz.ru, деньги предназначались для благотворительных организаций, курируемых сыном королевы Елизаветы II.

Отмечается, что факт подтвердила официальная резиденция принца. Как уточняется, деньги были направлены в одну из благотворительных организаций Чарльза, где «позаботились о соблюдении всех необходимых процедур».

Также говорится, что встречи наследника престола с экс-премьером Катара проходили без секретаря принца и не упоминались в перечне официальных мероприятий с участием старших членов британской королевской семьи.