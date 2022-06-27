В Наурызбайском районе Алматы отключат холодную воду
Фото: pixabay
29 июня в Наурызбайском районе на несколько часов локально отключат холодную воду. В ГКП «Алматы Су» отметили, что будут проведены работы по замене технологического оборудования, сообщает Zakon.kz.
29 июня с 09:00 до 15:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района по ул. Кенесары хана, в том числе ЖК «Хан Тенгри», ЖК «Аскар тау».Пресс-служба ГКП «Алматы Су»
В ведомстве утончили, что временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.
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