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Заявку на членство в БРИКС подали власти Ирана

Иран Фото: pixabay
Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Саид Хатибзаде, передает Zakon.kz.
Министр иностранных дел Ирана объявил о своей заявке на членство... Председатель КНР пригласил президента (Ибрахима) Раиси, и он присутствовал и выступил с речью. Я надеюсь, что мы сможем и дальше приносить пользу, А БРИКС добавит нам ценности, – цитируют РИА Новости Хатибзаде.

БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Сокращение БРИКС было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman Sachs» Building Better Global Economic BRICs. До 2011 года по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК.

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