Гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя есть окрошку

В жару окрошка и освежает, и придает сил. Однако людям с определенными заболеваниями необходимо отказаться от этого блюда, сообщает Zakon.kz.

Легкое летнее блюдо, снабжающее организм клетчаткой, витаминами и минералами, – так обычно характеризуют окрошку диетологи. Но есть люди, которым этот холодный суп противопоказан, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

При определенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) окрошку лучше исключать из рациона, считает он.

Грубая клетчатка, которая содержится в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений. Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, то в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку. Кроме того, сырые овощи могут вызвать повышенное газообразование. Марат Зиннатуллин

Не только сырые овощи делают окрошку вредным блюдом для людей с заболеваниями ЖКТ, квас – тоже не лучший выбор для таких пациентов, продолжил гастроэнтеролог. По его словам, даже заправка окрошки кефиром не спасет положение.

В ряде случаев у людей есть лактазная недостаточность, и употребление кефира может способствовать возникновению диареи, а также спровоцировать вздутие и урчание в животе. Кроме того, поскольку кефир относится к кисломолочным продуктам, он может повышать кислотность желудочного сока. Марат Зиннатуллин

Поэтому, продолжил он, с кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

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