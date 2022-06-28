КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных лекарств
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности рассказали о пресечении контрабандного канала ввоза лекарственных средств в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
24 июня в рамках проводимого Комитетом национальной безопасности досудебного расследования пресечен контрабандный канал поставок из-за рубежа крупных объемов готовых лекарственных средств (в виде таблеток) под видом сырья для мнимого собственного производства.Пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
По данным ведомства, из оборота изъята большая партия контрафактной продукции, предназначенной коммерческим организациям с дальнейшей передачей в медучреждения республики для лечения онкологических заболеваний.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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