КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных лекарств

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Комитете национальной безопасности рассказали о пресечении контрабандного канала ввоза лекарственных средств в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

24 июня в рамках проводимого Комитетом национальной безопасности досудебного расследования пресечен контрабандный канал поставок из-за рубежа крупных объемов готовых лекарственных средств (в виде таблеток) под видом сырья для мнимого собственного производства. Пресс-служба КНБ РК Фото: пресс-служба КНБ РК По данным ведомства, из оборота изъята большая партия контрафактной продукции, предназначенной коммерческим организациям с дальнейшей передачей в медучреждения республики для лечения онкологических заболеваний. Фото: пресс-служба КНБ РК Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Читайте также Малыш выпал из окна в Семее – он скончался Лжедальнобойщик обманул несколько фирм в Жамбылской и Алматинской областях Семилетняя девочка застряла в алюминиевом бидоне в Туркестанской области

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