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КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных лекарств

контрабанда лекарства КНБ Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности рассказали о пресечении контрабандного канала ввоза лекарственных средств в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
24 июня в рамках проводимого Комитетом национальной безопасности досудебного расследования пресечен контрабандный канал поставок из-за рубежа крупных объемов готовых лекарственных средств (в виде таблеток) под видом сырья для мнимого собственного производства.Пресс-служба КНБ РК

лекарства ввоз Казахстан КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным ведомства, из оборота изъята большая партия контрафактной продукции, предназначенной коммерческим организациям с дальнейшей передачей в медучреждения республики для лечения онкологических заболеваний.

контрабанда лекарства Казахстан КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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Анастасия Московчук
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