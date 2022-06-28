Алматинцев стало больше на 500 тысяч за последние 10 лет

Население Алматы выросло на полмиллиона человек за последние 10 лет. Об этом сообщили в акимате южной столицы, передает Zakon.kz.

О росте численности алматинцев говорится в документе «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года», опубликованном на сайте Центра развития Алматы для всеобщего обсуждения.

Население Алматы выросло более чем на 500 тыс. человек за последние 10 лет, одновременно значительно возросла нагрузка на социальную, транспортную и другую инфраструктуру города, – отмечается в документе.

Как следует из документа, порядка 60% прироста дает миграция, в структуре которой доля людей с высшим образованием увеличилась с 30% в 2012 году до 60% в 2021-м.

Документ находится на всеобщем обсуждении до 1 июля.

Новость по теме Ерболат Досаев обратился к алматинцам

27 июня аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что на всеобщее обсуждение вынесены «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года».