Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцев стало больше на 500 тысяч за последние 10 лет

Алматы, население, увеличение, акимат Фото: Zakon.kz
Население Алматы выросло на полмиллиона человек за последние 10 лет. Об этом сообщили в акимате южной столицы, передает Zakon.kz.

О росте численности алматинцев говорится в документе «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года», опубликованном на сайте Центра развития Алматы для всеобщего обсуждения.

Население Алматы выросло более чем на 500 тыс. человек за последние 10 лет, одновременно значительно возросла нагрузка на социальную, транспортную и другую инфраструктуру города, – отмечается в документе.

Как следует из документа, порядка 60% прироста дает миграция, в структуре которой доля людей с высшим образованием увеличилась с 30% в 2012 году до 60% в 2021-м.

Документ находится на всеобщем обсуждении до 1 июля.

Новость по теме

Ерболат Досаев обратился к алматинцам

27 июня аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что на всеобщее обсуждение вынесены «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года».

Читайте также

О поддержке детей по 4 направлениям рассказал аким Павлодарской области

Назначены два заместителя акима Улытауской области

Кайрат Шайжанов стал акимом Жезказгана

Динара Халдарова
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
одиночество гороскоп советы
Названы причины одиночества каждого знака зодиака
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
летний гардероб, одежда, жара, лето
Как стильно одеваться в жару — советы стилиста
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления