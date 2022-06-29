Оружие и боеприпасы незаконно хранил дома житель ВКО
Как установили сотрудники оперативного подразделения ДП ВКО, среди изъятых предметов оказались: ружье гладкоствольное одноствольное бескурковое, охотничье ружье модели «Иж18ЕМ», а также патроны 12 калибра (17 штук), пригодные для производства выстрелов, патроны (18 штук), являющиеся составной частью боеприпаса, гильзы 12 калибра (боеприпасами не являются).
Обнаружено содержимое, которое находилось в двух металлических банках. Это бездымный порох, предназначенный для заряжания патронов к гладкоствольному огнестрельному оружию. Пригоден для использования, боеприпасом не является, – установлено экспертизой.
Фото: ДП ВКО
В ведомстве отметили, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 482 части 1 КРК об АП «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».
В полиции напомнили, что незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка оружия влекут штраф с конфискацией оружия. Добровольная сдача оружия может не только помочь избежать наказания, но и получить за это денежные выплаты.