Оружие и боеприпасы незаконно хранил дома житель ВКО

Местный житель района Алтай хранил в своем доме оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения. Найденное изъяли оперативники, составлен административный протокол, сообщает Zakon.kz.

Как установили сотрудники оперативного подразделения ДП ВКО, среди изъятых предметов оказались: ружье гладкоствольное одноствольное бескурковое, охотничье ружье модели «Иж18ЕМ», а также патроны 12 калибра (17 штук), пригодные для производства выстрелов, патроны (18 штук), являющиеся составной частью боеприпаса, гильзы 12 калибра (боеприпасами не являются).

Обнаружено содержимое, которое находилось в двух металлических банках. Это бездымный порох, предназначенный для заряжания патронов к гладкоствольному огнестрельному оружию. Пригоден для использования, боеприпасом не является, – установлено экспертизой.

Фото: ДП ВКО

В ведомстве отметили, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 482 части 1 КРК об АП «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».