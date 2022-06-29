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Оружие и боеприпасы незаконно хранил дома житель ВКО

незаконное хранение оружия Фото: ДП ВКО
Местный житель района Алтай хранил в своем доме оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения. Найденное изъяли оперативники, составлен административный протокол, сообщает Zakon.kz.

Как установили сотрудники оперативного подразделения ДП ВКО, среди изъятых предметов оказались: ружье гладкоствольное одноствольное бескурковое, охотничье ружье модели «Иж18ЕМ», а также патроны 12 калибра (17 штук), пригодные для производства выстрелов, патроны (18 штук), являющиеся составной частью боеприпаса, гильзы 12 калибра (боеприпасами не являются).

Обнаружено содержимое, которое находилось в двух металлических банках. Это бездымный порох, предназначенный для заряжания патронов к гладкоствольному огнестрельному оружию. Пригоден для использования, боеприпасом не является, – установлено экспертизой.

обнаружены боеприпасы у жителя ВКО

Фото: ДП ВКО

В ведомстве отметили, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 482 части 1 КРК об АП «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».

В полиции напомнили, что незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка оружия влекут штраф с конфискацией оружия. Добровольная сдача оружия может не только помочь избежать наказания, но и получить за это денежные выплаты.

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