Бухгалтер присвоила 4,3 млн тенге в Усть-Каменогорске

Руководитель филиала одного из ТОО обратился в полицию. Он сообщил, что его бывший бухгалтер воспользовалась своим служебным положением и присвоила себе деньги, передает Zakon.kz.

В результате действий злоумышленницы ТОО был причинен ущерб на сумму свыше 4,3 млн тенге. Cотрудники криминальной полиции задержали 31-летнюю подозреваемую. Во время допроса женщина не стала отрицать свою вину.

По факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 2 УК РК – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

В отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.