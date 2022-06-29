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Бухгалтер присвоила 4,3 млн тенге в Усть-Каменогорске

бухгалтер, Усть-Каменогорск Фото: pixabay
Руководитель филиала одного из ТОО обратился в полицию. Он сообщил, что его бывший бухгалтер воспользовалась своим служебным положением и присвоила себе деньги, передает Zakon.kz.

В результате действий злоумышленницы ТОО был причинен ущерб на сумму свыше 4,3 млн тенге. Cотрудники криминальной полиции задержали 31-летнюю подозреваемую. Во время допроса женщина не стала отрицать свою вину.

По факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 2 УК РК – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

В отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Ирина Лукичева
Усть-Каменогорск
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