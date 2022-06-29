Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Маслоподобное вещество нашли на берегу реки около Талдыкоргана

неизвестное вещество Фото: Instagram/depecoalmobl
Неизвестное вещество нашли на берегу реки Каратал на расстоянии 12-13 километров от Отенайского сельского округа Талдыкоргана. Об этом сообщили в Департаменте экологии по Алматинской области, передает Zakon.kz.

Проверка началась после того, как гражданин Лучкин А. приехал в Алматинскую область и сделал видео. 27 июня этого года он предоставил видеозапись в Департамент экологии области.

После этого специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли пробы воды с берегов реки Каратал. Жидкость напоминала нефтеподобное вещество.

Совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновного.

Читайте также

Минэкологии планирует провести исследование на Каспии из-за массовой гибели птиц и животных

Краснокнижные чайки тысячами гибнут в Атырауской области

Сколько сайгаков попадут под отстрел в Казахстане

Ирина Лукичева
Алматинская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
бокс
Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления