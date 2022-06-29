Маслоподобное вещество нашли на берегу реки около Талдыкоргана

Неизвестное вещество нашли на берегу реки Каратал на расстоянии 12-13 километров от Отенайского сельского округа Талдыкоргана. Об этом сообщили в Департаменте экологии по Алматинской области, передает Zakon.kz.

Проверка началась после того, как гражданин Лучкин А. приехал в Алматинскую область и сделал видео. 27 июня этого года он предоставил видеозапись в Департамент экологии области.

После этого специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли пробы воды с берегов реки Каратал. Жидкость напоминала нефтеподобное вещество.

Совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновного.