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В Казахстане снизилось число погибших на производстве

снизилось количество погибших на производстве Фото: primerminister.kz
Численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, в прошлом году составила 2133 человека, из которых 389 человек (18,2%) – женщины. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Из общей численности пострадавших число погибших составило 176 человек, это на 27 человек меньше, чем в 2020 году.Бюро национальной статистики

При этом наиболее высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области. Там в 2021 году было зафиксировано 537 случаев, это 25,2% от общего числа случаев.

На втором месте – Восточно-Казахстанская область, где на производстве были травмированы 320 человек (15% от общего числа).

В групповых несчастных случаях пострадали 240 человек, в связи с профессиональными заболеваниями – 351, от отравлений – 47. Также были зафиксированы случаи, где работники получили травмы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, – 24, наркотического опьянения – 8 случаев. В результате психического расстройства увечья на производстве получили 9 человек.

Как отмечают статистики, обрабатывающая промышленность остается наиболее травмоопасной – в прошлом году на эту отрасль пришлось 26,8% несчастных случаев.

На втором месте – горнодобывающая промышленность, 20,8% пострадавших работали именно в этом секторе.

Наименьшее число увечий приходится на долю сельского, лесного и рыбного хозяйства, доля пострадавших при несчастных случаях здесь – 2,9%.

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