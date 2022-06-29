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Крупный пожар на территории частного дома произошел в Алматы

пожар дом Алматы Фото: Zakon.kz
В микрорайоне Жас-Канат в Алматы в обед 29 июня произошел пожар: сгорели времянка, хозяйственная постройка, пристроенные к частному жилому дому. Предварительная площадь пожара составила 150 кв. м, сообщает Zakon.kz.

пожар дом Алматы

Фото: Zakon.kz

Согласно данным городского ДЧС, первые подразделения прибыли к месту вызова за четыре минуты.

пожар дом Алматы

Фото: Zakon.kz

Незамедлительно была обеспечена бесперебойная подача воды, проложена магистральная линия от открытого водоисточника. Принятыми мерами пожар локализован за 20 минут и ликвидирован в 14:10. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.Пресс-служба ДЧС Алматы

пожар дом Алматы

Фото: Zakon.kz

В тушении пожара, как уточнили в ведомстве, были задействованы 5 единиц техники и 18 сотрудников.

дом пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

Спасатели предотвратили переход пламени на дом соседей.

дом пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

В связи с устоявшейся жаркой погоды ДЧС просит владельцев частных жилых домов соблюдать простые правила пожарной безопасности и не разводить костры под навесами, не пользоваться открытым источником огня на территории дворов.Пресс-служба ДЧС Алматы

дом пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

пожар дом Алматы

Фото: Zakon.kz

пожар дом Алматы

Фото: Zakon.kz

дом пожар Алматы

Фото: Zakon.kz

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Анастасия Московчук
Алматы
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