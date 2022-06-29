Крупный пожар на территории частного дома произошел в Алматы
Фото: Zakon.kz
В микрорайоне Жас-Канат в Алматы в обед 29 июня произошел пожар: сгорели времянка, хозяйственная постройка, пристроенные к частному жилому дому. Предварительная площадь пожара составила 150 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Согласно данным городского ДЧС, первые подразделения прибыли к месту вызова за четыре минуты.
Фото: Zakon.kz
Незамедлительно была обеспечена бесперебойная подача воды, проложена магистральная линия от открытого водоисточника. Принятыми мерами пожар локализован за 20 минут и ликвидирован в 14:10. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
В тушении пожара, как уточнили в ведомстве, были задействованы 5 единиц техники и 18 сотрудников.
Фото: Zakon.kz
Спасатели предотвратили переход пламени на дом соседей.
Фото: Zakon.kz
В связи с устоявшейся жаркой погоды ДЧС просит владельцев частных жилых домов соблюдать простые правила пожарной безопасности и не разводить костры под навесами, не пользоваться открытым источником огня на территории дворов.Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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