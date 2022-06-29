Крупный пожар на территории частного дома произошел в Алматы

Фото: Zakon.kz

В микрорайоне Жас-Канат в Алматы в обед 29 июня произошел пожар: сгорели времянка, хозяйственная постройка, пристроенные к частному жилому дому. Предварительная площадь пожара составила 150 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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