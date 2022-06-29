Нефтяные компании Ливии остановили экспорт из-за протестов в стране

Два крупнейших порта по объему экспортных отгрузок в стране, Эс-Сидер и Рас-Лануф, приостановили работу, передает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, порты используются государственной нефтяной компанией Ливией National Oil Corp. и компанией Waha Oil. Последняя была вынуждена полностью прекратить добычу нефти из-за протестов в городе Эс-Сидер.

По оценкам экспертов, добыча нефти в Ливии сократилась в два раза с середины апреля до 600 тыс. баррелей в сутки.

Отмечается, что в стране проходят массовые митинги. Протестующие на энергетических объектах требуют передачи власти Фатхи Башаге.

Высокопоставленные чиновники ведут переговоры о конституционных механизмах проведения выборов. Уточняется, что это последняя попытка ООН преодолеть разрыв между соперниками страны.