«КазМунайГаз» помогает безработным жителям Мангистауской области трудоустроиться в «Татнефть»

«КазМунайГаз» совместно с акиматом Мангистауской области и ПАО «Татнефть»» продолжают работу по трудоустройству безработных жителей региона на проекты «Татнефти» в Татарстане.

С жителями региона, в том числе Жанаозена, проведены встречи с участием представителей «Татнефти», на которых желающим были предложены вакансии и разъяснены условия труда.

В частности, «Татнефть» готова обеспечить работой более 500 человек, в том числе бурильщиков и помощников бурильщиков эксплуатационного и разведочного бурения скважин, капитального ремонта скважин, машинистов, слесарей, электросварщиков, водителей и других работников.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Кроме того, «Татнефть» организует транспорт до места работы из Уральска и Актобе, предоставит общежития, проведет необходимое обучение и переобучение.

График работы: вахтовый метод – один месяц работы/месяц отдыха. При этом работникам предоставляется конкурентная заработная плата.

Так, средняя оплата в сфере бурения и капитального ремонта скважин составляет 78,5 тысячи рублей, в области ремонта механического оборудования – 52,5 тысячи рублей, а у водительского состава – 55 тысяч рублей. В размере средней заработной платы учтены зарплата за период вахты и оплата межвахтового отдыха.

Заявки подали уже более 500 кандидатов из разных районов и городов Мангистауской области, из которых отбор прошли 178 человек. Прием заявок от безработных жителей продолжается. По информации Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, желание трудоустроиться изъявили еще 170 человек. В середине июля состоится второй этап отбора кандидатов.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Процедура отбора и тестирования кандидатов проводится представителями «Татнефти» в Актау.

Стоит отметить, что это не единственная инициатива КМГ по поддержанию социальной стабильности в регионе присутствия. На сегодняшний день в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы с участием национальной компании в регионе запланированы 22 проекта и мероприятия на сумму 425 млрд тенге.

Они охватывают меры по поддержке предприятий группы компаний и их подрядных организаций, реализацию инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест, а также финансирование социальных проектов.