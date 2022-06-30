Крошечными хамелеонами в зоопарке Шымкента умилились пользователи

Фото: Скриншот видео

На странице зоопарка Шымкента в Instagram опубликовано новое видео. Сотрудники отмечают, что в мае у пары йеменских хамелеонов появилось многочисленное потомство, сообщает Zakon.kz.

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