Крошечными хамелеонами в зоопарке Шымкента умилились пользователи
Фото: Скриншот видео
На странице зоопарка Шымкента в Instagram опубликовано новое видео. Сотрудники отмечают, что в мае у пары йеменских хамелеонов появилось многочисленное потомство, сообщает Zakon.kz.
Самочка хамелеона отложила яйца еще в декабре прошлого года. Вообще, инкубация хамелеоньих яиц может длиться от пяти до девяти месяцев! Наша кладка пролежала в инкубаторе пять месяцев. И по истечении этого срока из яиц размером с фасолину в течение трех недель вылуплялись малюсенькие существа, которые на ходу изменяли цвет с зеленого на коричневый и снова на зеленый, — говорится в сообщении.
Также сказано, что первые малыши значительно отличаются размерами от последних.
Аппетит у наших малышей отменный, и растут они очень даже заметно! Кормом для хамелеонов являются различные насекомые, у нас это сверчки и мучной червь. Малышам мы предлагаем сверчков различных личиночных стадий, начиная от «пыли», ну и совсем мелкий «мучник» в дополнение.Пресс-служба зоопарка Шымкента
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