Почти миллион тенге выманила мошенница у 17-летней девушки в Нур-Султане

В Нур-Султане полицейскими задержана 40-летняя женщина, которая под видом снятия порчи завладела деньгами несовершеннолетней 17-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования уставлено, что подозреваемая является жительницей Темиртау. Находясь в столице, она подошла к девушке во дворе дома и завела с ней разговор.

Она пообещала, что снимет порчу с семьи, наладит отношения с близкими и сделает дальнейшую жизнь счастливой. Но взамен женщина попросила принести ей деньги. Ничего не подозревающая девушка вынесла из дома все сбережения матери в сумме 965 тыс. тенге. Завладев деньгами, женщина скрылась. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Мошенница была задержана в Темиртау.