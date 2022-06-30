Почти миллион тенге выманила мошенница у 17-летней девушки в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане полицейскими задержана 40-летняя женщина, которая под видом снятия порчи завладела деньгами несовершеннолетней 17-летней девушки, сообщает Zakon.kz.
В ходе расследования уставлено, что подозреваемая является жительницей Темиртау. Находясь в столице, она подошла к девушке во дворе дома и завела с ней разговор.
Она пообещала, что снимет порчу с семьи, наладит отношения с близкими и сделает дальнейшую жизнь счастливой. Но взамен женщина попросила принести ей деньги. Ничего не подозревающая девушка вынесла из дома все сбережения матери в сумме 965 тыс. тенге. Завладев деньгами, женщина скрылась. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Мошенница была задержана в Темиртау.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ