Чемпионат по волейболу среди звезд эстрады и СМИ

1 июля в Нур-Султане обещают звездное небо, ведь в Sairan Arena пройдет самый яркий чемпионат по волейболу. Спортивный комплекс соберет сборные представителей театров, блогеров и вайнеров, также работников СМИ от лица «Казспорт», «Хабар» и Седьмого канала, сообщает Zakon.kz.

Цель чемпионата – пропаганда и развитие спорта и здорового образа жизни, а также организация интересного досуга для любителей волейбола. Среди звездного состава выступят: актеры Тауекел Муслим, Асылхан Толепов, Даурен Сергазин, Аян Отепберген и певцы Гадильбек Жанай, Амре, Дастан Оразбеков, блогер-миллионник Ерболат Жанабылов и другие.

Звезды не только сыграют в волейбол, но и будут бороться за вакантные места и призы от партнеров и спонсоров чемпионата. Мощную поддержку этой инициативе оказала компания 1XBET – главный спонсор спортивных эмоций. Напомним, что компания активно участвует в развитии спорта в стране, организовывает турниры и выступает партнером национальных федераций.

Федерация волейбола Республики Казахстан была образована в 1992 году. После того как Казахстан получил свою независимость, новая сборная Казахстана стала представлять страну на международных соревнованиях FIVB и AVC. В 2005 году женская сборная завоевала путевку в финал Чемпионата мира 2006 года в Японии и стала серебряным призером 13-го чемпионата Азии.

Приглашаем всех болельщиков и любителей активного отдыха присоединиться к звездному чемпионату по волейболу и поддержать своих фаворитов!

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