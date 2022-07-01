Аким Шымкента высказался о строительстве LRT в мегаполисе

Фото: Zakon.kz

Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о строительстве в мегаполисе альтернативных видов транспорта. Речь идет о LRT и BRT, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Айтенов сообщил, что такое предложение поступило в рамках внесения изменений в Генеральный план города. Все специалисты требуют, чтобы был альтернативный транспорт – это ЛРТ и БРТ. Какой будем первым реализовывать, зависит от возможностей бюджета города. Также от возможностей и предложений инвесторов. У нас на сегодняшний день общественный транспорт находится полностью на рыночной экономике. Аким Шымкента Мурат Айтенов Мурат Айтенов подчеркнул, что генеральный план не разрабатывается заново. В него лишь вносятся изменения. Генплан города был утвержден в 2012 году. Тогда Шымкент был областным центром. Сейчас в городе проживает свыше миллиона человек. В этом году с учетом динамики роста населения вносятся изменения. Мы дали срок месяц, чтобы жители города смогли внести свои предложения. По мнению экспертов, городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта. Сейчас готовятся чертежи LRT и BRT. В дальнейшем этот вопрос обсудим с правительством. Также мы будем рассматривать возможность привлечения инвесторов для внедрения LRT. Аким Шымкента Читайте также Бюджет Шымкента увеличился в четыре раза – аким 75% инженерных систем в Актау устарели В Актау развивают курортную зону «Теплый пляж»

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