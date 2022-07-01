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Каждые 24 секунды кто-то погибает в ДТП — cтатистика ООН

статистика Фото: Zakon.kz
Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во всем мире гибнут 1,3 миллиона человек – один человек каждые 24 секунды. Эту проблему обсудили участники первого в истории заседания ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), передает Zakon.kz.
Дорожно-транспортные происшествия – своего рода тихая эпидемия на колесах. Эта встреча – жизненно важная возможность для достижения прогресса и принятия конкретных мер. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Как отметил глава ООН, ДТП являются самой частой причиной смерти молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет в мире. Так, 9 из 10 жертв приходятся на страны со средним и низким уровнем дохода.

Антониу Гутерриш отметил, что смертельные случаи на дорогах тесно связаны с плохой инфраструктурой, неразвитой урбанизацией, слабыми системами здравоохранения и сохраняющимся неравенством как внутри стран, так и между ними.

Дорожно-транспортные происшествия могут повергнуть в нищету целые семьи либо из-за потери кормильца, либо из-за расходов, связанных с потерей дохода и длительным медицинским обслуживанием.Гутерриш

Он призвал государства улучшать свои дороги, подчеркнув, что хорошие дороги — путь к устойчивому развитию». Необходимо сооружать велосипедные дорожки и безопасные пешеходные тротуары, и повышать качество дорог и безопасность транспортных средств.

Власти должны пресекать превышение скорости, не допускать управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, добиваться использования ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и детских сидений. 

Участники заседания Генеральной Ассамблеи ООН приняли политическую декларацию, предусматривающую сокращение к 2030 году вдвое числа жертв ДТП. В этой декларации правительства всего мира обязуются взять под контроль ситуацию на дорогах.  

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