Ситуация в Украине: новые санкции ЕС коснутся золота РФ, Болгария высылает росдипломатов
Турция пытается договориться о телефонных переговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении России, которые затронут российское золото – Bloomberg. Также СМИ сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
Страны ЕС по итогам июня впервые в истории импортировали больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России – глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, где обсуждались вопросы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.
ООН оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов – Папа Римский.
Болгария оставила в силе решение о высылке 70 российских дипломатов.
Россия не может игнорировать действия Норвегии по блокировке грузов на Шпицберген, заявили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что РФ не хочет эскалации напряженности вокруг Шпицбергена и надеется на здравомыслие Норвегии по этому вопросу.
Телефонный код Донецка в июле будет изменен с +38 (062) на +7 (856). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Запорожская АЭС находится под защитой РФ, работают два энергоблока, уровень радиации в пределах нормы, сообщили власти региона.
Эмманюэль Макрон в ходе минувшего саммита G7 пытался убедить Джо Байдена в незаменимости российской нефти, сообщила газета New York Post.
Еврокомиссия предложила выделить Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, заявила глава ЕК фон дер Ляйен.