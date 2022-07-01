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Ситуация в Украине: новые санкции ЕС коснутся золота РФ, Болгария высылает росдипломатов

Украина Фото: pixabay
Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении России, которые затронут российское золото. Как сообщило издание Bloomberg, новый пакет санкций ЕС против России также может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, передает Zakon.kz.

  • Турция пытается договориться о телефонных переговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

  • Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении России, которые затронут российское золото – Bloomberg. Также СМИ сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

  • Страны ЕС по итогам июня впервые в истории импортировали больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России – глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

  • Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, где обсуждались вопросы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

  • ООН оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов – Папа Римский.

  • Болгария оставила в силе решение о высылке 70 российских дипломатов.

  • Россия не может игнорировать действия Норвегии по блокировке грузов на Шпицберген, заявили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что РФ не хочет эскалации напряженности вокруг Шпицбергена и надеется на здравомыслие Норвегии по этому вопросу.

  • Телефонный код Донецка в июле будет изменен с +38 (062) на +7 (856). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

  • Запорожская АЭС находится под защитой РФ, работают два энергоблока, уровень радиации в пределах нормы, сообщили власти региона.

  • Эмманюэль Макрон в ходе минувшего саммита G7 пытался убедить Джо Байдена в незаменимости российской нефти, сообщила газета New York Post.

  • Еврокомиссия предложила выделить Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, заявила глава ЕК фон дер Ляйен.

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Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз
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