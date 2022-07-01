Ситуация в Украине: новые санкции ЕС коснутся золота РФ, Болгария высылает росдипломатов

Турция пытается договориться о телефонных переговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении России, которые затронут российское золото – Bloomberg. Также СМИ сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Страны ЕС по итогам июня впервые в истории импортировали больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России – глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, где обсуждались вопросы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ООН оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов – Папа Римский.

Болгария оставила в силе решение о высылке 70 российских дипломатов.

Россия не может игнорировать действия Норвегии по блокировке грузов на Шпицберген, заявили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что РФ не хочет эскалации напряженности вокруг Шпицбергена и надеется на здравомыслие Норвегии по этому вопросу.

Телефонный код Донецка в июле будет изменен с +38 (062) на +7 (856). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Запорожская АЭС находится под защитой РФ, работают два энергоблока, уровень радиации в пределах нормы, сообщили власти региона.

Эмманюэль Макрон в ходе минувшего саммита G7 пытался убедить Джо Байдена в незаменимости российской нефти, сообщила газета New York Post.