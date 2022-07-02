В Казахстане незначительно снизилось число заболевших COVID-19
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 1 июля 2022 года. За сутки количество заболевших снизилось всего на два человека, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
в городе Нур-Султан – 46,
в городе Алматы – 92,
в городе Шымкент – 16,
в Акмолинской области – 2,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 984 случая
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 10,
в городе Алматы - 37,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране выздоровело 1 292 441 человек от COVID-19.
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