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В Казахстане незначительно снизилось число заболевших COVID-19

Ситуация с COVID-19 2 июня Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 1 июля 2022 года. За сутки количество заболевших снизилось всего на два человека, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан – 46,

  • в городе Алматы – 92,

  • в городе Шымкент – 16,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Алматинской области – 8,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 2,

  • в Карагандинской области – 6,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 984 случая

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 10,

  • в городе Алматы - 37,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране выздоровело 1 292 441 человек от COVID-19.

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