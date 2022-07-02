В Казахстане незначительно снизилось число заболевших COVID-19

Фото: Zakon.kz

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 1 июля 2022 года. За сутки количество заболевших снизилось всего на два человека, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: в городе Нур-Султан – 46,

в городе Алматы – 92,

в городе Шымкент – 16,

в Акмолинской области – 2,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

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