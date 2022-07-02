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Около 46 тыс. жителей Польши остались без электричества из-за непогоды

крыша Фото: pixabay
Польские спасатели рассказали о семи пострадавших в результате мощного грозового фронта, который прошел ночью через всю территорию страны. Среди пострадавших – двое пожарных, выехавших на вызов граждан. Всего подобных вызовов за ночь было 3,7 тыс., передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, самый серьезный инцидент произошел в Хойницком районе, где на автомобиль упало дерево. В авто находилось пять человек, включая двоих детей.

Кроме того, сообщается, что из-за непогоды с опозданием пришли 1338 поездов.

Ливень и ветер заставили эвакуировать палаточные лагеря. На севере страны был прерван большой музыкальный концерт под открытым небом. Всех участников и гостей попросили покинуть мероприятие.

В Слупске сильный порыв ветра сорвал шпиль с костела XV века. Крыша строения сильно повреждена. 

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Елена Беляева
Польша
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