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Чемпионом мира в рывке гири стал курсант Карагандинской академии МВД

гиревой спорт Фото: polisia.kz
В Бишкеке приходит Чемпионат мира по гиревому спорту среди юношей. В мировом первенстве принимают участие более 200 спортсменов из восьми стран: Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Пакистана и Монголии, передает Zakon.kz.

В весовой категории до 73 кг нашу страну представлял кандидат в мастера спорта, многократный чемпион Республики Казахстан, двукратный чемпион Азии, рекордсмен Захар Коваленко. Он стал чемпионом мира в рывке гири 24 кг среди юношей до 18 лет с абсолютным результатом – 222 подъема за 10 минут.

соревнование

Фото: polisia.kz

В весовой категории до 68 кг «серебро» Чемпионата мира завоевал кандидат в мастера спорта, многократный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии Назар Коваленко с результатом 184 подъема.

Отмечается, что братья обучаются в Карагандинской академии МВД РК имени Баримбека Бейсенова.

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