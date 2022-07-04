Власти Австралии эвакуируют людей из Сиднея из-за масштабного наводнения

Ливни и шквалистый ветер привели к резкому повышению уровня воды в реках Австралии. Затоплены нескольких районов Сиднея и окрестных городов, сообщает Zakon.kz.

Тысячам жителей Сиднея и его пригородов было приказано эвакуироваться из своих домов. Власти обозначили это как чрезвычайную ситуацию, угрожающую жизни людей, передает Deutsche Welle.

Министр ЧС штата Стефани Кук заявила, что в штате сложилась «чрезвычайная ситуация, угрожающая жизни».

Тысячам семей из низменных районов на юго-западе Сиднея уже было приказано покинуть дома, чтобы не оказаться в изоляции из-за затопленных дорог, – указала она в интервью радиостанции ABC.

Она также отметила, что с утра были эвакуированы жители десяти районов мегаполиса и к вечеру приказ немедленно покинуть свои дома был выпущен еще для 15 районов (около 6 тыс. человек).

Согласно информации экстренных служб, за последние сутки их сотрудники провели свыше 100 спасательных операций и отреагировали на более чем 3 тыс. запросов о помощи. В нескольких районах на западе Сиднея открылись эвакуационные центры.

Около 100 военнослужащих Сил обороны Австралии оказывали помощь, устанавливая заграждения из мешков с песком и совершая обход жилых домов, чтобы предупредить людей об угрозе наводнения.

Представитель метеобюро страны Джейн Голдинг заявила, что за минувшие сутки во многих районах выпало до 200 мм осадков, а в некоторых — почти 300 мм. В Сиднее объем осадков составил почти половину среднегодового показателя.

По данным метеорологов, проливные дожди на восточном побережье Австралии продлятся до 5 июля.