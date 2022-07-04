Сильный пожар в Караганде не могут потушить из-за порывистого ветра

Фото: ДЧС Карагандинской области

4 июля в 12:02 поступило сообщение о пожаре в Караганде вблизи улицы Осевая. На территории КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» горит трава и деревья, передает Zakon.kz.

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