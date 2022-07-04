Сильный пожар в Караганде не могут потушить из-за порывистого ветра
Фото: ДЧС Карагандинской области
4 июля в 12:02 поступило сообщение о пожаре в Караганде вблизи улицы Осевая. На территории КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» горит трава и деревья, передает Zakon.kz.
В ликвидации задействованы силы ДЧС и лесхоза – 66 человек и 10 единиц техники. Тушение пожара осложнено сильным порывистым ветром.
Двумя днями ранее, 2 июля, также был зарегистрирован пожар на этой же лесопосадке. Общая площадь горения составила 3 га. Причиной пожара стал открытый источник огня — спички, сигареты.
Призываем жителей и гостей региона быть предельно внимательными с огнем: не бросать непотушенные спички, сигареты, осколки стекла и др. Разжигать костры можно только в оборудованных местах. Также нельзя оставлять костер, не потушив его. Не допускайте игр детей с огнем. ДЧС Карагандинской области
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