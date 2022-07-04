Град, ветер, пыльная буря – прогноз погоды на 5 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 июля. Ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра, шквал, пыльная буря, сообщает Zakon.kz.

На западе, севере Акмолинской области, севере Актюбинской области, востоке Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке Павлодарской области, северо-востоке Восточно-Казахстанской области, севере Мангистауской области, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

На большей части Кызылординской и Абайской областей, на севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юго-западе Улытауской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, пыльная буря. Днем град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +18...+20°С.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +26...+28°С.

В Шымкенте небольшая облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +29...+31°С.