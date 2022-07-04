Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Град, ветер, пыльная буря – прогноз погоды на 5 июля

прогноз погоды, серое небо Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 июля. Ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра, шквал, пыльная буря, сообщает Zakon.kz.

На западе, севере Акмолинской области, севере Актюбинской области, востоке Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке Павлодарской области, северо-востоке Восточно-Казахстанской области, севере Мангистауской области, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

На большей части Кызылординской и Абайской областей, на севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юго-западе Улытауской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, пыльная буря. Днем град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +18...+20°С.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +26...+28°С.

В Шымкенте небольшая облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +29...+31°С.

Читайте также

В 267 км от Алматы произошло землетрясение

В Алматы усовершенствуют систему реагирования на ЧС

RAMS Qazaqstan запускает продукт: квартиры в новом формате чистовой отделки

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления