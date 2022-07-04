Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях

Главный государственный санитарный врач Алматы Касымхан Алпысбайулы выпустил постановление от 4 июля 2022 года. В нем отмечается необходимость проведения работы с населением о вакцинации и ревакцинации от COVID-19 через каждые шесть месяцев, передает Zakon.kz.

В документе говорится о переводе сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 и беременных на дистанционную работу.

Также будут переведены на удаленную работу те лица, которые контактировали с больными СOVID-19.

Рекомендовано ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением народа (ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, банки, кинотеатры, театры), при поездках в общественном транспорте и метро.

Исключение предусмотрено только для детей до пяти лет и во время приема пищи.

Постановление вступит в силу с 00:00 7 июля 2022 года.