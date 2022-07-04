Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях

вакцина Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Алматы Касымхан Алпысбайулы выпустил постановление от 4 июля 2022 года. В нем отмечается необходимость проведения работы с населением о вакцинации и ревакцинации от COVID-19 через каждые шесть месяцев, передает Zakon.kz.

В документе говорится о переводе сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 и беременных на дистанционную работу.

Также будут переведены на удаленную работу те лица, которые контактировали с больными СOVID-19.

Рекомендовано ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением народа (ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, банки, кинотеатры, театры), при поездках в общественном транспорте и метро.

Исключение предусмотрено только для детей до пяти лет и во время приема пищи.

Постановление вступит в силу с 00:00 7 июля 2022 года.

Читайте также

Ученый перечислил опасные последствия переработки

Специалисты назвали три привычки, незаметно наносящие вред здоровью

Алматы в «желтой» зоне по COVID-19: главный санврач готовит постановление

Ирина Лукичева
COVID-19 Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления