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Подростка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

пешеходный переход Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля марки Volvo на улице Катаева сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает Zakon.kz.

Авария произошла 3 июля в 22:30.

В результате наезда пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу, – рассказали pavlodarnews.kz в Департаменте полиции региона.

Подросток находится травматологическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб правого тазобедренного сустава. Получает лечение и наблюдение в полном объеме, – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области.

По факту аварии ведется следствие.

С начала года в Павлодаре зарегистрировано 124 ДТП, в которых пострадал 161 человек и шестеро погибли.

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