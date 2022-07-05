Рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане: новое постановление о перевозках пассажиров

Постановление вступает в силу с 00:00 8 июля 2022 года.

допуск пассажиров в транспортное средство разрешен в количестве, не превышающем число посадочных мест;

организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки (воздушные, водные, железнодорожные, метрополитен), требуется обеспечить ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах;

Кроме того, руководителям международных аэропортов, ж/д вокзалов, морских и речных портов необходимо обеспечить:

очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров и других составляющих систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ;

текущую и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;

регулярное проветривание всех помещений;

в местах нахождения пассажиров и посетителей (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах установку санитайзеров для обработки рук;

инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп, а также контроль за их соблюдением;

персонал средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики) и контроль за их использованием;

рекомендовать пассажирам использование средств индивидуальной защиты (маски) в зданиях аэропортов, вокзалов, пунктов обслуживания пассажиров, в пути следования в транспорте;