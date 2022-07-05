Рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане: новое постановление о перевозках пассажиров
Постановление вступает в силу с 00:00 8 июля 2022 года.
Согласно принятому документу:
организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки (воздушные, водные, железнодорожные, метрополитен), требуется обеспечить ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах;
допуск пассажиров в транспортное средство разрешен в количестве, не превышающем число посадочных мест;
необходимо проводить дезинфекции общественного транспорта по окончании смены (рейса, маршрута);
персоналу обязательно использовать средства индивидуальной защиты (маски), антисептики для рук.
Кроме того, руководителям международных аэропортов, ж/д вокзалов, морских и речных портов необходимо обеспечить:
очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров и других составляющих систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ;
текущую и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;
регулярное проветривание всех помещений;
в местах нахождения пассажиров и посетителей (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах установку санитайзеров для обработки рук;
инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп, а также контроль за их соблюдением;
персонал средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики) и контроль за их использованием;
рекомендовать пассажирам использование средств индивидуальной защиты (маски) в зданиях аэропортов, вокзалов, пунктов обслуживания пассажиров, в пути следования в транспорте;
информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции путем радиотрансляции (оповещение через громкоговоритель) не реже одного раза в 60 минут.