Королева Испании заразилась коронавирусом

Королева Испании Летиция сдала положительный тест на COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет El Pais, ссылаясь на источники при королевском дворце.

У королевы имеются лишь легкие симптомы заболевания, однако она вынуждена была отменить запланированные на среду мероприятия. Говорится, что ее расписание будет зависеть от самочувствия.

Как отмечается, в понедельник, 4 июля, королева посетила церемонию вручения наград Фонда принцессы Жироны. На прошлой неделе она «проводила у себя многочисленные мероприятия, связанные с саммитом НАТО, сопровождала супруг иностранных лидеров во время их визита в Мадрид».

Испанский монарх Филипп VI не заразился.

С наступлением новой волны коронавирусной эпидемии число заразившихся в Испании продолжает расти. Согласно статистическим данным, к настоящему времени в Испании зарегистрировано в общей сложности 12890002 случая заболевания COVID-19, что на 71818 больше, чем 1 июля.