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Лучших всадников и скакунов выбрали в Нур-Султане

Байге, конный спорт, Нур-Султан Фото: Федерация Байге
На столичном ипподроме «Қазанат» провели традиционные соревнования по байге «Елорда Бәйгесі», посвященные Дню города, передает корреспондент Zakon.kz.

Состязание, в котором приняли участие более 150 лучших спортсменов, провели при поддержке акимата города. 

Проводится немало работ по пропаганде национального искусства и традиций. Среди них – национальные спортивные соревнования. В частности, в столице состоялось открытие конного сезона, где мы стали свидетелями соревнований по жамбы ату и теңге ілу. Считаю важным и сегодняшнее мероприятие. Заместитель акима столицы Берик Джакенов

Наездники состязались в девятикилометровой кунан-байге, 16-километровой малой аламанской байге и 21-километровой аламанской байге. Общий призовой фонд соревнований – 21,5 млн тенге. 

К празднованию Дня столицы проходят скачки. Всем участникам были предоставлены площадки для подготовки. Сейчас 150 участников, и с каждым годом количество участников будет прибавляться. Руководитель Управления физической культуры и спорта города Нур-Султана Самат Жылкибаев

Также в рамках программы прошел республиканский турнир «Костанайская конная гонка на Кубок города Нур-Султана». Как отметили организаторы, костанайская конная гонка проводится в столице в этом году уже в третий раз, скакуны костанайской породы соревнуются в видах ушкыр (1,4 км, 2,4 км), кунан и аламан байге.

По итогам состязаний в аламан байге на 21 км первое место взял Мейир Нурболатов из Каркаралы Карагандинской области с лошадью «Хамбар», второе – Арнат Муратхан и «Жумбактас» из Алматинской области, третье – Серикжан Жаксылык и «Талхиз» из села Бериктас Алматинской области.  

В Кунан байге на 9 км первое место завоевал Арнат Муратхан и «Айтумар» из Алматинской области, второе – Алишер Камелов и «Фаворит» из Костанайской области, третье – Адильхан Кубайдола и «Лашын» из Атырауской области. 

На дистанции 16 км лучшими стали Ансар Арыстан и «Наркызыл» из Абайской области, Тимур Харитон и «Айка» из Нур-Султана, Арнур Санатулы и «Ботакоз» из Туркестанской области.

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