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Великобритания планирует создать сеть точек питания для насекомых

пчелы Фото: pixabay
Проект нацелен на сохранение популяции различных видов насекомых, а также насекомоядных птиц, ежей и летучих мышей, передает Zakon.kz

Как пишет rg.ru, в рамках проекта организаторы планируют превратить 150 тыс. га земли в луга с дикими цветами, которые соединят в огромную сеть маршрутов для насекомых, путешествующих по стране. Расстояние между точками питания не должно превышать 300 м, чтобы до места могла без труда добраться даже пчела-одиночка.

Сообщается, что идея проекта появилась еще в 2011 году, но за 11 лет подготовить удалось лишь 2,5 тыс. га земли. «Стоянки» для насекомых проходят через государственные и частные земли, города и села. На согласование с местными властями, владельцами участков и фондами дикой природы уходит много времени.

Фермерам и землевладельцам компания Buglife, которая занимается организацией необычных «стоянок», дарит памятку по выращиванию полевых цветов вместе с 10-летним планом по уходу за ними. Взамен компания просит выделить небольшой участок своей земли для пчел, бабочек и других насекомых-опылителей. По мнению руководства Buglife, это благоприятно скажется на урожае и поможет в борьбе с вредителями.

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