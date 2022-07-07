Ломакин и Попко не сумели выйти в 1/4 теннисного турнира в Италии

Казахстанские теннисисты Григорий Ломакин и Дмитрий Попко не сумели выйти в 1/4 турнира в итальянском Тоди, сообщает Zakon.kz.

Они оба проиграли свои матчи в парном разряде, передает Sports.kz.

Дмитрий Попко в паре с немцем Даниэлем Мазуром проиграли дуэту А.Колларини (Аргентина)/Н.Кикер (Аргентина) - 6:1, 6:7(7:9), 11:9.

Григорий Ломакин в паре с украинцем Олегом Приходько в двух сетах уступил дуэту из Франции Тео Аррибаж / Люка Санчес - 3:6, 4:6.

Призовой фонд «челленджера» в Тоди составляет 45 730 евро.

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