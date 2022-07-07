Курсы валют на 7 июля в обменных пунктах Алматы
Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и Нацбанке Республики Казахстан на 7 июля 2022 года (на 09:50), сообщает Zakon.kz.
По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 469,26, к евро – 483,06, к рублю – 8,04.
Курс доллара в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470, продажи – 477.
Курс евро в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 484, продажи – 493.
Курс рубля в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,85, продажи – 7,45.
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