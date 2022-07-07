Четверых детей спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау
Фото: ДЧС Атырауской области
В Атырау четверых детей спасли во время пожара в пятиэтажном доме. Один ребенок отравился угарным газом, сообщает Zakon.kz.
7 июля в 06:20 в колл-центр поступило сообщение о том, что идет дым из 5-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Авангард 4. Горела спальня квартиры, расположенной на 4-м этаже.ДЧС Атырауской области
Пожарные вывели детей через лестничный марш.
Фото: ДЧС Атырауской области
Один ребенок, 2003 года рождения, с отравлением угарным газом передан сотрудникам скорой помощи. ДЧС Атырауской области
Пожар ликвидирован в 06:50.
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