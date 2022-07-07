Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Четверых детей спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау

детей спасли из горящей квартиры Фото: ДЧС Атырауской области
В Атырау четверых детей спасли во время пожара в пятиэтажном доме. Один ребенок отравился угарным газом, сообщает Zakon.kz.
7 июля в 06:20 в колл-центр поступило сообщение о том, что идет дым из 5-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Авангард 4. Горела спальня квартиры, расположенной на 4-м этаже.ДЧС Атырауской области

детей спасли из пожара

Фото: ДЧС Атырауской области

Пожарные вывели детей через лестничный марш.

Один ребенок, 2003 года рождения, с отравлением угарным газом передан сотрудникам скорой помощи. ДЧС Атырауской области

Пожар ликвидирован в 06:50.

Читайте также

Не поделили дорогу – драка произошла на трассе в Туркестанской области

Семьям погибших и пострадавших на Тенгизе окажут материальную помощь

Антикор начал расследование в отношении экс-коллег

Анастасия Стативкина
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
груз
Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские
прогноз
Туман, пыльная буря, шквал и град ожидаются в Казахстане
Казахстан приказ газ
В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления