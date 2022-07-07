Охранники подрались на Wimbledon-2022

Во время игр Открытого чемпионата Англии-2022 по теннису возникла ссора между сотрудниками службы безопасности этого турнира. Выяснение отношений переросло в драку, которую остановили сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.

Трое секьюрити Wimbledon-2022 арестованы за драку возле второго корта прямо на глазах у теннисных болельщиков во время обеденного перерыва, передает Daily Mail.

По данным полиции, один из охранников предъявил претензии другому в трехчасовом отдыхе. В ходе спорных действий завязалась драка между ними, куда включился и третий человек. Охранников отпустили под залог до конца этого месяца.

Общий призовой фонд Уимблдон-2022 составляет 46 млн евро. Турнир завершится 10 июля.

7 июля свой полуфинал в одиночке проведет казахстанка Елена Рыбакина против Симоны Халеп.

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